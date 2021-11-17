Кусочек Марса: Perseverance добыл на Красной планете новый камень
Марсоход Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) Perseverance отличился получение еще одного образца камня. Обещает сохранить его для дальнейшего исследования.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт марсохода Perseverance.
"Еще один маленький кусочек Марса, который буду носить с собой", - пишет пресс-служба аккаунта марсохода.
Образец было взято из породы, что была наполнена минералом оливином, который отмечается оливково-зеленым цветом. Пока ученые размышляют над тем как силикат мог оказаться на Марсе.
Another little piece of Mars to carry with me.— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) November 16, 2021
My latest sample is from a rock loaded with the greenish mineral olivine, and there are several ideas among my science team about how it got there. Hypotheses are flying! Science rules. #SamplingMars https://t.co/L6lhCNdqWq pic.twitter.com/bFXxExhS1P
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что марсоход вернулся к работе на Красной планете после длительного солнечного соединения.
Уже через несколько недель, вертолет Ingenuity, который исследует Красную планету вместе с марсоходом - отличился 15 полетом.