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Кусочек Марса: Perseverance добыл на Красной планете новый камень

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Среда 17 ноября 2021 19:20
Кусочек Марса: Perseverance добыл на Красной планете новый камень Фото: марсоход NASA Perseverance добыл на Красной планете новый камень (twitter.com/NASAPersevere)
Автор: Сергей Пышкин

Марсоход Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) Perseverance отличился получение еще одного образца камня. Обещает сохранить его для дальнейшего исследования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт марсохода Perseverance.

"Еще один маленький кусочек Марса, который буду носить с собой", - пишет пресс-служба аккаунта марсохода.

Образец было взято из породы, что была наполнена минералом оливином, который отмечается оливково-зеленым цветом. Пока ученые размышляют над тем как силикат мог оказаться на Марсе.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что марсоход вернулся к работе на Красной планете после длительного солнечного соединения.

Уже через несколько недель, вертолет Ingenuity, который исследует Красную планету вместе с марсоходом - отличился 15 полетом.

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