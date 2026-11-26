За словами Кушнера, саме питання територій зараз гальмує переговорний процес. Такого висновку він і спецпосланець Стів Уіткофф дійшли після тривалих розмов з главою Кремля. Остання зустріч відбулася 12 листопада у Москві.

При цьому Кушнер високо оцінив Путіна, назвавши його "гросмейстером політики" та історичною фігурою.

"Президент Путін дуже добре підготовлений до цих розмов. Можна схвалювати те, що він зробив, а можна це відкидати. Але він, безумовно, гросмейстер політики. Він – історична фігура", – заявив американський переговорник.

Що Кушнер говорить про можливу угоду

На думку Кушнера, сторонам слід спочатку домовитися про післявоєнну систему безпеки, а вже потім переходити до обговорення територіальних поступок.

Він також розкритикував позицію України щодо гарантій безпеки. За його словами, Київ вимагає конкретніших зобов'язань, ніж передбачає п'ята стаття Північноатлантичного договору.

"Формулювання статті 5 договору НАТО - це золотий стандарт. Якщо країна отримує таку гарантію від інших держав, не будучи членом НАТО, то це вже дуже значний крок уперед", - зазначив Кушнер.

Переговорник також заявив, що США не зможуть надати Україні більш чітких зобов'язань, ніж ті, які діють між членами НАТО.