По словам Кушнера, именно вопрос территорий сейчас тормозит переговорный процесс. К такому выводу он и спецпосланник Стив Уиткофф пришли после продолжительных разговоров с главой Кремля. Последняя встреча состоялась 12 ноября в Москве.

При этом Кушнер высоко оценил Путина, назвав его "гроссмейстером политики" и исторической фигурой.

"Президент Путин очень хорошо подготовлен к этим разговорам. Можно одобрять то, что он сделал, а можно это отвергать. Но он, безусловно, гроссмейстер политики. Он - историческая фигура", - заявил американский переговорщик.

Что Кушнер говорит о возможном соглашении

По мнению Кушнера, сторонам следует сначала договориться о послевоенной системе безопасности, а уже затем переходить к обсуждению территориальных уступок.

Он также раскритиковал позицию Украины насчетгарантий безопасности. По его словам, Киев требует более конкретных обязательств, чем предусматривает пятая статья Североатлантического договора.

"Формулировка статьи 5 договора НАТО - это золотой стандарт. Если страна получает такую гарантию от других государств, не будучи членом НАТО, это уже очень значительный шаг вперед", - отметил Кушнер.

Переговорщик также заявил, что США не смогут предоставить Украине более четкие обязательства, чем те, которые действуют между членами НАТО.