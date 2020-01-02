Курц заявил о формировании коалиции правительства Австрии

В Австрии после выборов договорились о создании коалиционного правительства, в которое войдут Консервативная Австрийская народная партия (АНП) и партия "Зеленые". Об этом сообщил председатель АНП Себастьян Курц, передает Reuters.

Курц после победы его партии на парламентских выборах осенью 2019 года получил мандат на формирование кабинета министров страны. Переговоры обеих политических сил велись с 11 ноября 2019 года.

В коалицию отказалась вступать Австрийская партия свободы (АПС) из-за неутешительных итогов выборов. А Социал-демократическую партию Австрии (СДПА) и партию "Новая Австрия" не рассматривал сам Курц, поскольку у политсил большие разногласия.

"Я рад сообщить, что нам удалось добиться результата. Утром мы сможем вам представить программу нашего правительства", - сказал Курц на пресс-конференции в Вене после официального завершения коалиционных переговоров с "Зелеными".

В результате формирования нового правительства лидер АНП Себастьян Курц станет канцлером Австрии, а лидер "Зеленых" Вернер Коглер - вице-канцлером.

Партнеры по коалиции представят 2 января рабочую программу на предстоящие годы и официально объявят имена министров. Новый кабинет министров принесет присягу 7 января 2020 года.

Австрийское агентство печати сообщило, что от АНП должности распределятся следующим образом: министром иностранных дел будет назначен Александер Шалленберг (беспартийный, но от АНП), кресло министра внутренних дел планируется отдать Карлу Нехаммеру, должность министра обороны займет Клаудиа Таннер.

Министром финансов будет назначет Гернот Блюмель, министром экономики - Маргарете Шрамбек, министром сельского хозяйства - Элизабет Кестингер, министром образования - Хайнц Фасманн, министром труда и по делам семьи - Кристине Ашбахер, министром по делам Европы в ведомстве федерального канцлера - Каролине Эдтштадлер, министром по делам интеграции в ведомстве федерального канцлера - Сюзанне Рааб.

От партии "Зеленые" будет назначен руководитель в самое крупное и новое министерство - экологии, транспорта, инфраструктуры, энергетики, технологий и инноваций. Им станет Леоноре Гевесслер. Министром юстиции "Зеленые" видят Альму Цадич, министром социальных дел, защиты прав потребителей и здравоохранения - Руди Аншобер.

Также в новом австрийском правительстве будут представлены два статс-секретаря от каждой партии.

Напомним, еще в сентябре в Австрии на досрочных парламентских выборах победила консервативная Австрийская народная партия во главе с председателем, бывшим канцлером Себастьяном Курцем, набрав 38,4% голосов.

Политический кризис в Австрии спровоцировала публикация немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung видеозаписи, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.