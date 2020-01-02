Курц заявив про формування коаліції уряду Австрії

В Австрії після виборів домовилися про створення коаліційного уряду, до якого увійдуть Консервативна Австрійська народна партія (АНП) і партія "Зелені". Про це повідомив голова АНП Себастьян Курц, передає Reuters.

Курц після перемоги його партії на парламентських виборах восени 2019 року отримав мандат на формування кабінету міністрів країни. Переговори обох політичних сил велися з 11 листопада 2019 року.

В коаліцію відмовилася вступати Австрійська партія свободи (АПС) через невтішні підсумки виборів. А Соціал-демократичної партії Австрії (СДПА) та партію "Нова Австрія" не розглядав сам Курц, оскільки у політсил великі розбіжності.

"Я радий повідомити, що нам вдалося досягти результату. Вранці ми зможемо вам представити програму нашого уряду", - сказав Курц на прес-конференції у Відні після офіційного завершення коаліційних переговорів з "Зеленими".

В результаті формування нового уряду лідер АНП Себастьян Курц стане канцлером Австрії, а лідер "Зелених" Вернер Коглер - віце-канцлером.

Партнери по коаліції представлять 2 січня робочу програму на майбутні роки і офіційно оголосять імена міністрів. Новий кабінет міністрів принесе присягу 7 січня 2020 року.

Австрійське агентство друку повідомило, що від АНП посади розподіляться наступним чином: міністром закордонних справ буде призначений Александер Шалленберг (безпартійний, але від АНП), крісло міністра внутрішніх справ планується віддати Карлу Нехаммеру, посаду міністра оборони займе Клаудіа Таннер.

Міністром фінансів буде назначет Гернот Блюмель, міністром економіки - Маргарете Шрамбек, міністром сільського господарства - Елізабет Кестингер, міністром освіти - Хайнц Фасманн, міністром праці і у справах сім'ї Христині Ашбахер, міністром у справах Європи у відомстві федерального канцлера - Кароліні Эдтштадлер, міністром у справах інтеграції у відомстві федерального канцлера - Сюзанні Рааб

Від партії "Зелені" буде призначений керівник в саме велике і нове міністерство - екології, транспорту, інфраструктури, енергетики, технологій та інновацій. Ним стане Леоноре Гевесслер. Міністром юстиції "Зелені" бачать Альму Цадич, міністром соціальних справ, захисту прав споживачів та охорони здоров'я - Руді Аншобер.

Також у новому австрійському уряді будуть представлені два статс-секретаря від кожної партії.

Нагадаємо, ще у вересні в Австрії на дострокових парламентських виборах перемогла консервативна Австрійська народна партія на чолі з головою, колишнім канцлером Себастьяном Курцом, набравши 38,4% голосів.

Політичну криза в Австрії спровокувала публікація німецькими виданнями Spiegel і Süddeutsche Zeitzung відеозапису, на якому колишній віце-прем'єр Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе спілкується з заможною росіянкою, яка пропонує гроші та підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги.