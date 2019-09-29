ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Австрии начались досрочные парламентские выборы

Новости » Политика    29.09.2019 - 10:30
В Австрии начались досрочные парламентские выборы
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/eppofficial)

Предварительные результаты выборов будут опубликованы вечером в воскресенье

В Австрии проходят досрочные парламентские выборы 29 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что первые избирательные участки открылись в воскресенье уже в 6 часов утра.

По мнению экспертов, шансы бывшего канцлера Себастьяна Курца вновь возглавить правительство весьма высоки.

Отметим, что согласно опросам, консервативная Австрийская народная партия (АНП), им возглавляемая, может даже превзойти свой результат на прошлых выборах в 2017 году и получить около трети голосов.

Также при этом не исключена и коалиция с правыми популистам из Австрийской партии свободы (АПС).

Обнародование первых экзитполов ожидается вскоре после закрытия избирательных участков в 17 часов. Предварительные результаты выборов будут опубликованы поздно вечером в воскресенье.

Напомним, в понедельник, 27 мая, нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия правительству Себастьяна Курца. Это вынуждает канцлера Курца покинуть свой пост.

Политический кризис в Австрии спровоцировала публикация немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung видеозаписи, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.

В связи с этим премьер-министр Австрии Себастьян Курц 20 мая объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла. Также в связи со разгоревшимся скандалом вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку.

В Австрии произошел взрыв в супермаркете, есть пострадавшие У Зеленского не исключают досрочные выборы в трех городах
Новости Украины Австриядосрочные выборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь