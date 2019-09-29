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На парламентских выборах в Австрии победила партия Курца

Новости » Политика    29.09.2019 - 23:59
На парламентских выборах в Австрии победила партия Курца
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/eppofficial)

МВД Австрии обнародовало результаты подсчета голосов на досрочных выборах в парламент

В Австрии на досрочных парламентских выборах победила консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с председателем, бывшим канцлером Себастьяном Курцем, набрав 38,4% голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте МВД Австрии.

Согласно предварительному подсчету голосов, на втором месте - Социал-демократическая партия (21,5% голосов), за ней следует Австрийская партия свободы, ранее формировавшая коалиционное правительство со сторонниками Курца (набрала 17,3% голосов).

Кроме того, по последним данным, в парламент проходят "Зеленые" (12%) и праволиберальная партия "Новая Австрия" - 7%.

Отметим, официальные результаты всего на пару процентов разнятся с данными экзит-поллов, которые также свидетельствовали о победе партии Курца.

Партии, которые проходят в австрийский парламент, пока не высказались, каким образом может быть сформировано новое коалиционное правительство.

Напомним, в Австрии 29 сентября прошли досрочные парламентские выборы. По данным экзит-полов, лидер - Австрийская народная партия – набрала на досрочных выборах 37% голосов.

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