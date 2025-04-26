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Куртки чи футболки? Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 26 квітня

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 26 квітня, в Україні похолоднішає. Температура вдень буде не вище 24°.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Вдень у південних, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях і в Карпатах короткочасні дощі, на півдні та південному-сході з грозою.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вдень 11-16°, на півдні та сході країни 19-24°; в Карпатах вдень 6-11° тепла.

Погода у Києві та області 

Хмарно з проясненнями. Вдень без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вдень 11-16°; у Києві вдень 12-14°.

Погода в Україні 26 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Попередження синоптиків

При цьому синоптики вказали на два важливих момента. А саме:

26 квітня у центральних, Хмельницькій, Чернівецькій, Харківській, більшості районів південних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки;
26 квітня вдень у південній та південно-східній частинах грози.

 

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки і грози в Україні 26 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у травні 2025 в Україні

Середня місячна температура повітря передбачається 15-19° тепла, в гірських районах 12-14°, що на 1,5-2° вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 35-76 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 88-138 мм, що в межах норми.

Детальніше про погоду у травні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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