RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Куртки или футболки? Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 26 апреля

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 26 апреля, в Украине похолодает. Температура днем будет не выше 24°.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Днем в южных, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях и в Карпатах кратковременные дожди, на юге и юго-востоке с грозой.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура днем 11-16°, на юге и востоке страны 19-24°; в Карпатах днем 6-11° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура днем 11-16°; в Киеве днем 12-14°.

Погода в Украине 26 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Предупреждение синоптиков

При этом синоптики указали на два важных момента. А именно:

26 апреля в центральных, Хмельницкой, Черновицкой, Харьковской, большинстве районов южных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности;
26 апреля днем в южной и юго-восточной частях грозы.

 

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности и грозах в Украине 26 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в мае 2025 года в Украине

Средняя месячная температура воздуха предполагается 15-19° тепла, в горных районах 12-14°, что на 1,5-2° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 35-76 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 88-138 мм, что в пределах нормы.

Подробнее о погоде в мае - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день