Куртки или футболки? Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 26 апреля

Сегодня, 26 апреля, в Украине похолодает. Температура днем будет не выше 24°.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. Днем в южных, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях и в Карпатах кратковременные дожди, на юге и юго-востоке с грозой.
Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура днем 11-16°, на юге и востоке страны 19-24°; в Карпатах днем 6-11° тепла.
Облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура днем 11-16°; в Киеве днем 12-14°.
Погода в Украине 26 апреля (facebook.com/UkrHMC)
При этом синоптики указали на два важных момента. А именно:
26 апреля в центральных, Хмельницкой, Черновицкой, Харьковской, большинстве районов южных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности;
26 апреля днем в южной и юго-восточной частях грозы.
Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности и грозах в Украине 26 апреля (facebook.com/UkrHMC)
Средняя месячная температура воздуха предполагается 15-19° тепла, в горных районах 12-14°, что на 1,5-2° выше нормы.
Месячное количество осадков ожидается 35-76 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 88-138 мм, что в пределах нормы.
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