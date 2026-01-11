Куртка з хутряним коміром повертається в моду: як її носить Лілія Ребрик

Лілія Ребрик вкотре доводить, що зима - це не лише про тепло, а й про стиль. Цього сезону вона вибрала куртку з пишним хутряним коміром - такий елемент не лише захищає від холоду, а й ефектно обрамляє обличчя, додаючи образу м’якості та витонченості.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Ребрик вибрала коротку куртку молочного відтінку з акцентним білим хутром на комірі та капюшоні. Світла палітра освіжає образ і робить його по-справжньому зимовим та ошатним.
Біле хутро додає тактильного затишку, що є однією з ключових характеристик моди сезону 2025-2026. Такий вибір кольору також дозволяє легко поєднувати куртку з іншими елементами гардероба - від темних штанів до яскравих аксесуарів.
Лілія вдало балансувала пропорції у своєму образі:
Верх: об’ємна куртка з пухнастим коміром-капюшоном створює ефект "кокона", який захищає від вітру та холоду, а також додає силуету об’єму у верхній частині.
Це дозволяє одночасно виглядати елегантно і почуватися комфортно навіть у холодну погоду.
Образ доповнено маленькою чорною сумкою через плече у формі серця. Ця деталь додає грайливості та пом’якшує практичність верхнього одягу.
Лілія також демонструє, що витончені аксесуари не лише прикрашають образ, а й створюють візуальні акценти, які роблять повсякденний "лук" більш модним.
Куртки з хутряним оздобленням повертаються в топи модних тенденцій, оскільки вони легко замінюють звичні парки або легкі пальта.
Приклад Лілії Ребрик показує, як носити таку річ у стилі casual-chic:
Завдяки таким прийомам навіть практична зимова куртка стає модною, універсальною та привертає увагу.
Стиль Лілії Ребрик доводить, що головний зимовий тренд 2026 року - куртка з хутряним коміром - здатен одночасно поєднувати комфорт, тепло та fashion-акцент, роблячи будь-який образ елегантним та завершеним.
