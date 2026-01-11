Куртка с меховым воротником возвращается в моду: как ее носит Лилия Ребрик

Лилия Ребрик в очередной раз доказывает, что зима - это не только о тепле, но и о стиле. В этом сезоне она выбрала куртку с пышным меховым воротником - такой элемент не только защищает от холода, но и эффектно обрамляет лицо, добавляя образу мягкости и утонченности.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Ребрик выбрала короткую куртку молочного оттенка с акцентным белым мехом на воротнике и капюшоне. Светлая палитра освежает образ и делает его по-настоящему зимним и нарядным.
Белый мех добавляет тактильного уюта, что является одной из ключевых характеристик моды сезона 2025-2026. Такой выбор цвета также позволяет легко сочетать куртку с другими элементами гардероба - от темных брюк до ярких аксессуаров.
Лилия удачно балансировала пропорции в своем образе:
Верх: объемная куртка с пушистым воротником-капюшоном создает эффект "кокона", который защищает от ветра и холода, а также добавляет силуэту объема в верхней части.
Это позволяет одновременно выглядеть элегантно и чувствовать себя комфортно даже в холодную погоду.
Образ дополнен маленькой черной сумкой через плечо в форме сердца. Эта деталь добавляет игривости и смягчает практичность верхней одежды.
Лилия также демонстрирует, что изящные аксессуары не только украшают образ, но и создают визуальные акценты, которые делают повседневный "лук" более модным.
Куртки с меховой отделкой возвращаются в топы модных тенденций, поскольку они легко заменяют привычные парки или легкие пальто.
Пример Лилии Ребрик показывает, как носить такую вещь в стиле casual-chic:
Благодаря таким приемам даже практичная зимняя куртка становится модной, универсальной и привлекающей внимание.
Стиль Лилии Ребрик доказывает, что главный зимний тренд 2026 года - куртка с меховым воротником - способен одновременно сочетать комфорт, тепло и fashion-акцент, делая любой образ элегантным и завершенным.
