У Курську вирує пожежа, місцева влада повідомила про збиття БпЛА (відео)

У російському місті Курськ спалахнула масштабна пожежа. Місцева влада повідомила про збиття ударних безпілотників в області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Близько 20:30 за московським часом губернатор Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі повідомив про небезпеку ударних безпілотників. Згодом над Курськом і областю прогриміли вибухи.
У Міноборони РФ повідомили, що засоби ППО збили 5 українських безпілотників: 1 - над Бєлгородською областю і 4 - над Курською областю.
На оприлюднених фото та відео видніється масштабна пожежа в районі міста.
За останні кілька місяців у Росії почастішали обстріли ударними безпілотниками по містах і об'єктах критичної інфраструктури. З початку наступу російських добровольців у березні, обстріли й пожежі регулярно фіксуються також у прикордонних з Україною Курській, Бєлгородській та Брянській областях.
1 квітня під обстріл потрапив Бєлгород. У місті спалахнули будинки й автомобілі.
Вранці 31 березня у Бєлгородській області пролунали вибухи. В одному з будинків спалахнула пожежа.
Крім того, українські військові та спецпризначенці регулярно атакують безпілотниками російські нафтопереробні заводи. Лише з початку 2024 року проти російських НПЗ було вчинено 15 атак, істотні пошкодження отримали вісім підприємств.
Так, 2 квітня військові вдарили по установці первинної переробки нафти на НПЗ у Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа.
Того ж дня безпілотники атакували завод із виробництва дронів Shahed у Татарстані.
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