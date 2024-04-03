У Курську вирує пожежа, місцева влада повідомила про збиття БпЛА (відео)

Обстріли в Росії

За останні кілька місяців у Росії почастішали обстріли ударними безпілотниками по містах і об'єктах критичної інфраструктури. З початку наступу російських добровольців у березні, обстріли й пожежі регулярно фіксуються також у прикордонних з Україною Курській, Бєлгородській та Брянській областях.

1 квітня під обстріл потрапив Бєлгород. У місті спалахнули будинки й автомобілі.

Вранці 31 березня у Бєлгородській області пролунали вибухи. В одному з будинків спалахнула пожежа.

Крім того, українські військові та спецпризначенці регулярно атакують безпілотниками російські нафтопереробні заводи. Лише з початку 2024 року проти російських НПЗ було вчинено 15 атак, істотні пошкодження отримали вісім підприємств.

Так, 2 квітня військові вдарили по установці первинної переробки нафти на НПЗ у Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа.

Того ж дня безпілотники атакували завод із виробництва дронів Shahed у Татарстані.

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