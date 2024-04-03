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В Курске бушует пожар, местные власти сообщили о сбитии БпЛА (видео)

Фото: в Курске вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Савицкий

В российском городе Курск вспыхнул масштабный пожар. Местные власти сообщили о сбитии ударных беспилотников в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Около 20:30 по московскому времени губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об опасности ударных беспилотников. Впоследствии над Курском и областью прогремели взрывы.

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 5 украинских беспилотников: 1 - над Белгородской областью и 4 - над Курской областью.

На обнародованных фото и видео виднеется масштабный пожар над городом.

Обстрелы в России

За последние несколько месяцев в России участились обстрелы ударными беспилотниками по городам и объектам критической инфраструктуры. С начала наступления российских добровольцев в марте, обстрелы и пожары регулярно фиксируются также в приграничных с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областях.

1 апреля под обстрел попал Белгород. В городе загорелись дома и автомобили.

Утром 31 марта в Белгородской области прогремели взрывы. В одном из домов вспыхнул пожар.

Кроме того, украинские военные и спецназовцы регулярно атакуют беспилотниками российские нефтеперерабатывающие заводы. Только с начала 2024 года против российских НПЗ было совершено 15 атак, существенные повреждения получили восемь предприятий.

Так, 2 апреля военные ударили по установке первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, в результате чего так возник пожар.

В тот же день беспилотники атаковали завод по производству дронов Shahed в Татарстане.

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Курская область