Росіяни скаржаться на "прильоти" в Бєлгороді: горять автомобілі та будинки (відео)

Архівне фото: росіяни скаржаться на "прильоти" в Бєлгороді (Getty Images)

Бєлгород сьогодні, 1 квітня, потрапив під обстріл. У місті спалахнули приватні будинки та автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та Міноборони РФ.

Спочатку в Бєлгороді та Бєлгородському районі було оголошено ракетну небезпеку. Пізніше місцеві Telegram-канали повідомили про звуки вибухів. "Прильоти" припали в районі автомобільної парковки та приватного сектора. Частина автомобілів і будинків спалахнула. Міноборони РФ відзвітувало про нібито перехоплення засобами ППО "сімнадцяти реактивних снарядів". Обстріли Бєлгорода