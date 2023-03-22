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У Курську пролунав потужний вибух: у мережі пишуть про "надзвук" літака

Фото: У Курську пролунав потужний вибух (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 22 березня, в російському Курську прогримів потужний вибух. У мережі повідомляють, що це нібито звук переходу літака на надзвук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

"Звук потужного вибуху прогримів на північному заході Курська. Що точно це було - невідомо. Не виключено, що звук переходу літака на надзвук. За нашими даними, ні руйнувань, ні постраждалих у місті немає - обстановка спокійна", - йдеться в повідомленні.

При цьому російська влада поки офіційно не прокоментувала вибухи в місті. Зазначимо, що перехід літака на надзвукову швидкість є одним з найпопулярніших пояснень вибухів на території РФ, які використовують пропагандисти та росіяни в соцмережах.

Нагадаємо, у Курській області РФ вирішили посилити заходи безпеки через "складну ситуацію" у прикордонних районах.

Крім того, 19 березня в Курській області пролунали вибухи. Влада регіону поскаржилася на "обстріл" кількох прикордонних населених пунктів.

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