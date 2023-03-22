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В Курске прогремел мощный взрыв: в сети пишут об "сверхзвуке" самолета

Фото: В Курске прогремел мощный взрыв (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 22 марта, в российском Курске прогремел мощный взрыв. В сети сообщают, что это якобы звук перехода самолета на сверхзвук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"Звук мощного взрыва прогремел на северо-западе Курска. Что точно это было - неизвестно. Не исключено, что звук перехода самолета на сверхзвук. По нашим данным, ни разрушений, ни пострадавших в городе нет - обстановка спокойная", - говорится в сообщении.

При этом российские власти пока официально не прокомментировали взрывы в городе. Отметим, что переход самолета на сверхзвуковую скорость является одним из самых популярных объяснений взрывов на территории РФ, которые используют пропагандисты и россияне в соцсетях.

Напомним, в Курской области РФ решили усилить меры безопасности из-за "сложной ситуации" в пограничных районах.

Кроме того, 19 марта в Курской области прозвучали взрывы. Власти региона пожаловались на "обстрел" нескольких приграничных населенных пунктов.

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