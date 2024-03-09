У Курську пролунало кілька вибухів

Губернатор повідомив про нібито збитого українського безпілотника.

"У небі над Курськом силами ППО збито український БПЛА. Наслідки на землі уточнюються.", - повідомив Старовойт.

За інформацією Telegram-каналу SHOT, мешканці чули чотири вибухи.

"Очевидці розповіли SHOT, що близько 15 хвилин тому почули чотири вибухи над містом. Інформації про руйнування поки немає. Влада попросила мешканців сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами або зайти до найближчої будівлі", - повідомили на каналі.

Вибухи у Росії

Раніше ми писали, що у російській Туві вранці 6 березня був вибух на ТЕЦ. Є постраждалі момент вибуху потрапив на відео.

Також ми повідомляли, що 2 березня вибухи були у трьох областях Росії.

До речі, 2 березня в Єкатеринбурзі вибухнула підстанція, яка живила оборонні заводи.