RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Курске прогремело несколько взрывов

Фото: В Курске прогремело несколько взрывов (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Курске местные жители сообщают об взрывах ночью 9 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы губернатора Курской области Романа Старовойта и SHOT.

Губернатор сообщил об, якобы, сбитом украинском беспилотнике.

"В небе над Курском силами ПВО сбит украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются.", - сообщил Старовойт.

По информации Telegram-канала SHOT, жители слышали четыре взрыва.

"Очевидцы рассказали SHOT, что около 15 минут назад услышали четыре взрыва над городом. Информации о разрушениях пока нет. Власти попросили жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или зайти в ближайшее здание", - сообщили на канале.

Взрывы в России

Ранее мы писали, что в российской Туве утром 6 марта был взрыв на ТЭЦ. Есть пострадавшие, момент взрыва попал на видео.

Также мы сообщали, что 2 марта взрывы были в трех областях России. 

К слову, 2 марта в Екатеринбурге взорвалась подстанция, питающая оборонные заводы.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News