В Курске прогремело несколько взрывов

Губернатор сообщил об, якобы, сбитом украинском беспилотнике.

"В небе над Курском силами ПВО сбит украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются.", - сообщил Старовойт.

По информации Telegram-канала SHOT, жители слышали четыре взрыва.

"Очевидцы рассказали SHOT, что около 15 минут назад услышали четыре взрыва над городом. Информации о разрушениях пока нет. Власти попросили жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или зайти в ближайшее здание", - сообщили на канале.

Взрывы в России

Ранее мы писали, что в российской Туве утром 6 марта был взрыв на ТЭЦ. Есть пострадавшие, момент взрыва попал на видео.

Также мы сообщали, что 2 марта взрывы были в трех областях России.

К слову, 2 марта в Екатеринбурге взорвалась подстанция, питающая оборонные заводы.