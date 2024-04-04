UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Курську пролунали вибухи і сталася пожежа, росіяни кажуть про роботу ППО

Фото: в Курську заявляють про вибухи і пожежу через атаку дронів (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У російському місті Курськ сьогодні ввечері, 4 квітня, пролунали вибухи і сталася пожежа, в регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони. Причиною називають нібито атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал губернатора Курської області Романа Старовойта та місцеві пабліки

Перед тим, як у місті прогриміли вибухи, влада регіону оголосила про небезпеку дронів по області.

Згодом у мережі стали з'являтися кадри із вибухами у Курську. Також у пабліках розповіли про пожежу у районі Центрального ринку міста.

Як заявив курський губернатор, у місті працює ППО. Пізніше він відзвітував про нібито збиття безпілотника, та підтвердив інформацію про пожежу. 

"Після збитого БПЛА є спалах у районі Центрального ринку. Оперативні служби виїхали на місце", - йдеться в публікації російського чиновника.

Вибухи в Курську

Нагадаємо, за останні кілька місяців у Росії почастішали вибухи у прикордонних регіонах, нібито через атаки із застосуванням безпілотників. Це, зокрема, фіксувалося у Курську та області. Додамо, що після наступу російських добровольців у березні, обстріли й пожежі регулярно фіксуються також у Бєлгородській та Брянській областях. Крім того, стали частіше відбуватися удари БПЛА по нафтопереробних заводах. 

Що стосується самого російського Курська, то місцева влада заявляла про атаку безпілотників також минулої ночі. Тоді у місті були вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Губернатор регіону стверджував про збиття ударних дронів в області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська областьВійна Росії проти УкраїниВибухи