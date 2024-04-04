У Курську пролунали вибухи і сталася пожежа, росіяни кажуть про роботу ППО

Перед тим, як у місті прогриміли вибухи, влада регіону оголосила про небезпеку дронів по області.

Згодом у мережі стали з'являтися кадри із вибухами у Курську. Також у пабліках розповіли про пожежу у районі Центрального ринку міста.

Як заявив курський губернатор, у місті працює ППО. Пізніше він відзвітував про нібито збиття безпілотника, та підтвердив інформацію про пожежу.

"Після збитого БПЛА є спалах у районі Центрального ринку. Оперативні служби виїхали на місце", - йдеться в публікації російського чиновника.

Вибухи в Курську

Нагадаємо, за останні кілька місяців у Росії почастішали вибухи у прикордонних регіонах, нібито через атаки із застосуванням безпілотників. Це, зокрема, фіксувалося у Курську та області. Додамо, що після наступу російських добровольців у березні, обстріли й пожежі регулярно фіксуються також у Бєлгородській та Брянській областях. Крім того, стали частіше відбуватися удари БПЛА по нафтопереробних заводах.

Що стосується самого російського Курська, то місцева влада заявляла про атаку безпілотників також минулої ночі. Тоді у місті були вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Губернатор регіону стверджував про збиття ударних дронів в області.