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В Курске раздались взрывы и произошел пожар, россияне говорят о работе ПВО

Фото: в Курске заявляют о взрывах и пожаре из-за атаки дронов (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В российском городе Курск сегодня вечером, 4 апреля, прогремели взрывы и произошел пожар, в регионе работают силы и средства противовоздушной обороны. Причиной называют якобы атаку беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта и местные паблики.

Перед тем, как в городе прогремели взрывы, власти региона объявили об опасности дронов по области.

Впоследствии в сети стали появляться кадры с взрывами в Курске. Также в пабликах рассказали о пожаре в районе Центрального рынка.

Как заявил курский губернатор, в городе работает ПВО. Позже он отчитался о якобы сбитии беспилотника, и подтвердил информацию о пожаре.

"После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место", - говорится в публикации российского чиновника.

Взрывы в Курске

Напомним, за последние несколько месяцев в России участились взрывы в приграничных регионах, якобы из-за атак с применением беспилотников. Это, в частности, фиксировалось в Курске и области. Добавим, что после наступления российских добровольцев в марте обстрелы и пожары регулярно фиксируются также в Белгородской и Брянской областях. Кроме того, стали чаще происходить удары БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам.

Что касается самого российского Курска, то местные власти заявляли об атаке беспилотников также минувшей ночью. Тогда в городе были взрывы и вспыхнул масштабный пожар. Губернатор региона утверждал о сбитии ударных дронов в области.

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