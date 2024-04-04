В Курске раздались взрывы и произошел пожар, россияне говорят о работе ПВО

Перед тем, как в городе прогремели взрывы, власти региона объявили об опасности дронов по области.

Впоследствии в сети стали появляться кадры с взрывами в Курске. Также в пабликах рассказали о пожаре в районе Центрального рынка.

Как заявил курский губернатор, в городе работает ПВО. Позже он отчитался о якобы сбитии беспилотника, и подтвердил информацию о пожаре.

"После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место", - говорится в публикации российского чиновника.

Взрывы в Курске

Напомним, за последние несколько месяцев в России участились взрывы в приграничных регионах, якобы из-за атак с применением беспилотников. Это, в частности, фиксировалось в Курске и области. Добавим, что после наступления российских добровольцев в марте обстрелы и пожары регулярно фиксируются также в Белгородской и Брянской областях. Кроме того, стали чаще происходить удары БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам.

Что касается самого российского Курска, то местные власти заявляли об атаке беспилотников также минувшей ночью. Тогда в городе были взрывы и вспыхнул масштабный пожар. Губернатор региона утверждал о сбитии ударных дронов в области.