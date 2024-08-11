У Курську пролунали вибухи

Перед цим Смирнов писав про ракетну небезпеку в регіоні.

Згодом він повідомив, що нібито збита "українська ракета" впала на житловий будинок у місті, виникла пожежа. На місце виїхали усі екстрені служби.

За інформацією Baza, на місце обстрілу в Курську приїхали сім машин швидкої допомоги. На подвір'ї будинку, де впала збита українська ракета, горять автомобілі.

Канал пише, що евакуйовано 30 осіб, п'ятьом знадобилася допомога медиків швидкої. Інформації про загиблих наразі немає. Зруйновано фасад будинку з 1 по 9 поверх.

Російські Telegram-канали публікують відео моменту удару і наслідків роботи ППО.