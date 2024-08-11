RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Курске раздались взрывы

Фото: последствия работы ПВО в Курске (t.me/Crimeanwind)
Автор: Вадим Ребрина

В российском Курске раздались взрывы. Местные власти говорят о работе ПВО, в результате которой возник пожар в жилом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и врио губернатора Курской области Алексея Смирнова в Telegram.

До этого Смирнов писал о ракетной опасности в регионе.

Впоследствии он сообщил, что якобы сбитая "украинская ракета" упала на жилой дом в городе, возник пожар. На место выехали все экстренные службы.

По информации Baza, на место пожара в Курске приехали семь машин скорой помощи. Во дворе дома горят автомобили.

Канал пишет, что эвакуированы 30 человек, пяти понадобилась помощь медиков скорой. Информации о погибших пока нет. Разрушен фасад дома с 1 по 9 этаж.

Российские Telegram-каналы публикуют видео момента удара и последствий работы ПВО.

Обновлено в 01:28. МЧС РФ сообщило, что "15 человек спасены, 30 эвакуированы" из дома, где возник пожар. Несущие конструкции дома не повреждены.

Обновлено в 1:45. По словам Смирнова, пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, с 6 августа продолжается операция украинских войск на территории Курской области РФ.

До 10 августа власти Украины не комментировали бои в РФ, в ходе которых было занято несколько населенных пунктов, уничтожено и взято в плен определенное количество российских военных. Вечером в субботу президент Владимир Зеленский заявил о "вытеснении войны на территорию агрессора".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская областьВойна России против Украины