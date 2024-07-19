Сербія хоче стати частиною ЄС, - Вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія хоче стати частиною ЄС і вона є лояльною до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt та Deutsche Welle .

В якості аргументу Вучич в інтерв'ю Handelsblatt сказав, що тільки Європа має доступ до сербського літієвого родовища.

У той же час Deutsche Welle зазначає, що видобуток літію може стати для Сербії вхідним квитком до ЄС. Видання, посилаючись на інтерв'ю, пише, що Белград прийняв стратегічне рішення освоювати найбільше в Європі родовище літію разом з Німеччиною та Євросоюзом, а не з Китаєм.

"Китайці дуже чітко висловили свою зацікавленість у отриманні доступу до цього родовища літію. Однак ми їм повідомили, що обговорюємо це виключно з європейцями. Ми лояльні до Європи", - заявив сербський президент.

Вучич із цим проектом має великі надії як на розвиток сербської економіки, так і на прискорення процесу вступу до ЄС. Крім того, він наголосив, що і країна, і влада - прагнуть стати частиною Європейського союзу.

Водночас президент Сербії спростував наміри країни зблизитися з РФ та Китаєм, а також відкинув звинувачення у спробі "сидіти на двох стільцях".

"Я сиджу тільки на одному стільці - сербському. І в чому ми зближаємося з Росією? Я два з половиною роки не розмовляв з Путіним", - сказав Вучич в інтерв'ю.