У Курську переселенці з Суджі влаштували мітинг. Їм сказали, що акція незаконна

Переселенці з прикордонного російського міста Суджа вийшли на мітинг у Курську. Місцева влада заявила, що акція незаконна.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".
Близько сотні росіян, які виїхали з прикордонних територій через бойові дії, влаштували мітинг у Курську у неділю, 10 листопада.
Переселенці вийшли на головну площу у Курську і хотіли зустрітися з місцевими чиновниками. Жителі Суджі вимагали, щоб влада визнала війну у Курській області і евакуювала інших росіян.
На курську Червону площу до мітингувальників вийшов голова управління зі взаємодії з органами місцевого самоврядування Анатолій Дроган. Він заявив, що акція переселенців незаконна, і попросив розійтися з площі і написати звернення.
"Нам все одно, де замерзати, на вулиці замерзати, яка різниця, ми все одно не вдома", - сказала одна з переселенок у відповідь.
Чиновник також стверджував, що військові, які допустили прорив кордону у Курській області, "будуть покарані", а "винні вже затримані".
Пізніше до мітингувальників вийшла ще одна чиновниця, яка пообіцяла мешканцям організувати зустріч з головою Суджанського району, а у вівторок - з губернатором області Олексієм Смирновим.
Нагадаємо, на початку серпня українські військові розпочали наступальну операцію у Курській області. ЗСУ вдалося взяти під контроль десятки населених пунктів.
Президент України Володимир Зеленський пояснював, що операція була певним кроком на випередження, оскільки була інформація, що росіяни готують наступ на Сумську область. Крім того, Курська операція дозволила збільшити обмінний фонд.
Російська армія провела низка наступальних дій, щоб відбити території. Тепер Кремль хоче залучити війська КНДР до бойових дій у Курській області.
За даними NYT, Росія зібрала у Курській області угрупування з 50 тисяч військових, серед яких і північнокорейські солдати. Вони готуються до наступу.
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