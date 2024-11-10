У Курську переселенці з Суджі влаштували мітинг. Їм сказали, що акція незаконна

Близько сотні росіян, які виїхали з прикордонних територій через бойові дії, влаштували мітинг у Курську у неділю, 10 листопада.

Переселенці вийшли на головну площу у Курську і хотіли зустрітися з місцевими чиновниками. Жителі Суджі вимагали, щоб влада визнала війну у Курській області і евакуювала інших росіян.

На курську Червону площу до мітингувальників вийшов голова управління зі взаємодії з органами місцевого самоврядування Анатолій Дроган. Він заявив, що акція переселенців незаконна, і попросив розійтися з площі і написати звернення.

"Нам все одно, де замерзати, на вулиці замерзати, яка різниця, ми все одно не вдома", - сказала одна з переселенок у відповідь.

Чиновник також стверджував, що військові, які допустили прорив кордону у Курській області, "будуть покарані", а "винні вже затримані".

Пізніше до мітингувальників вийшла ще одна чиновниця, яка пообіцяла мешканцям організувати зустріч з головою Суджанського району, а у вівторок - з губернатором області Олексієм Смирновим.