В Курске переселенцы из Суджи устроили митинг. Им сказали, что акция незаконна

Переселенцы из приграничного российского города Суджа вышли на митинг в Курске. Местные власти заявили, что акция незаконна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Около сотни россиян, выехавших из приграничных территорий из-за боевых действий, устроили митинг в Курске в воскресенье, 10 ноября.
Переселенцы вышли на главную площадь в Курске и хотели встретиться с местными чиновниками. Жители Суджи требовали, чтобы власти признали войну в Курской области и эвакуировали других россиян.
На курскую Красную площадь к митингующим вышел глава управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Анатолий Дроган. Он заявил, что акция переселенцев незаконна, и попросил разойтись с площади и написать обращение.
"Нам все равно, где замерзать, на улице замерзать, какая разница, мы все равно не дома", - сказала одна из переселенок в ответ.
Чиновник также утверждал, что военные, допустившие прорыв границы в Курской области, "будут наказаны", а "виновные уже задержаны".
Позже к митингующим вышла еще одна чиновница, которая пообещала жителям организовать встречу с главой Суджанского района, а во вторник - с губернатором области Алексеем Смирновым.
Напомним, в начале августа украинские военные начали наступательную операцию в Курской области.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что операция была определенным шагом на опережение, поскольку была информация о том, что россияне готовят наступление на Сумскую область. Кроме того, Курская операция позволила увеличить обменный фонд.
Российская армия провела ряд наступательных действий, чтобы отбить территорию. Теперь Кремль хочет привлечь войска КНДР к боевым действиям в Курской области.
По данным NYT, Россия собрала в Курской области группировку из 50 тысяч военных, среди которых и северокорейские солдаты. Они готовятся к наступлению.
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