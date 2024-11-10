RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Курске переселенцы из Суджи устроили митинг. Им сказали, что акция незаконна

Фото: переселенцы из Суджи устроили митинг в Курске (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Переселенцы из приграничного российского города Суджа вышли на митинг в Курске. Местные власти заявили, что акция незаконна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Около сотни россиян, выехавших из приграничных территорий из-за боевых действий, устроили митинг в Курске в воскресенье, 10 ноября.

Переселенцы вышли на главную площадь в Курске и хотели встретиться с местными чиновниками. Жители Суджи требовали, чтобы власти признали войну в Курской области и эвакуировали других россиян.

На курскую Красную площадь к митингующим вышел глава управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Анатолий Дроган. Он заявил, что акция переселенцев незаконна, и попросил разойтись с площади и написать обращение.

"Нам все равно, где замерзать, на улице замерзать, какая разница, мы все равно не дома", - сказала одна из переселенок в ответ.

Чиновник также утверждал, что военные, допустившие прорыв границы в Курской области, "будут наказаны", а "виновные уже задержаны".

Позже к митингующим вышла еще одна чиновница, которая пообещала жителям организовать встречу с главой Суджанского района, а во вторник - с губернатором области Алексеем Смирновым.

 

Курская операция

Напомним, в начале августа украинские военные начали наступательную операцию в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что операция была определенным шагом на опережение, поскольку была информация о том, что россияне готовят наступление на Сумскую область. Кроме того, Курская операция позволила увеличить обменный фонд.

Российская армия провела ряд наступательных действий, чтобы отбить территорию. Теперь Кремль хочет привлечь войска КНДР к боевым действиям в Курской области.

По данным NYT, Россия собрала в Курской области группировку из 50 тысяч военных, среди которых и северокорейские солдаты. Они готовятся к наступлению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКурская областьСуджа