Над Курською областю ЗСУ збили небезпечний російський дрон (відео)

"Сьогодні, 20 жовтня, зенітний ракетний підрозділ 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ ЗС України збив у небі на Курською областю Росії новітній російський розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат "Оріон", - повідомили військові.

Ворожий безпілотник приземлив розрахунок зенітного ракетного комплексу “Стріла-10”.

"Безпілотний літальний апарат подібного типу небезпечний тим, що може не тільки вести повітряну розвідку, але й маючи на озброєні чотири ракети класу “повітря - земля” - може наносити вогневе ураження по наземних цілях", - зауважили в ЗСУ.