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Над Курською областю ЗСУ збили небезпечний російський дрон (відео)

Фото: над Курською областю ЗСУ збили небезпечний російський дрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Галицькі десантники збили російський розвідувально-ударний БПЛА “Оріон”. Небезпечний дрон було ліквідовано в небі над Курською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Сьогодні, 20 жовтня, зенітний ракетний підрозділ  80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ ЗС України збив у небі на Курською областю Росії новітній російський розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат "Оріон", - повідомили військові.

 

Ворожий безпілотник приземлив розрахунок зенітного ракетного комплексу “Стріла-10”.

"Безпілотний літальний апарат подібного типу небезпечний тим, що може не тільки вести повітряну розвідку, але й маючи на озброєні чотири ракети класу “повітря - земля” - може наносити вогневе ураження по наземних цілях", - зауважили в ЗСУ.

 

Зауважимо, Повітряні сили уже збивали БпЛА цього типу на інших напрямках.

Зокрема ще у 2023 році українські військові збили російський БПЛА "Оріон" у Херсонській області.

А наприкінці серпня Повітряні сили збили російський "Оріон" на Курському напрямку.

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