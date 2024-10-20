Над Курською областю ЗСУ збили небезпечний російський дрон (відео)

Галицькі десантники збили російський розвідувально-ударний БПЛА “Оріон”. Небезпечний дрон було ліквідовано в небі над Курською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
"Сьогодні, 20 жовтня, зенітний ракетний підрозділ 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ ЗС України збив у небі на Курською областю Росії новітній російський розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат "Оріон", - повідомили військові.
Ворожий безпілотник приземлив розрахунок зенітного ракетного комплексу “Стріла-10”.
"Безпілотний літальний апарат подібного типу небезпечний тим, що може не тільки вести повітряну розвідку, але й маючи на озброєні чотири ракети класу “повітря - земля” - може наносити вогневе ураження по наземних цілях", - зауважили в ЗСУ.
Зауважимо, Повітряні сили уже збивали БпЛА цього типу на інших напрямках.
Зокрема ще у 2023 році українські військові збили російський БПЛА "Оріон" у Херсонській області.
А наприкінці серпня Повітряні сили збили російський "Оріон" на Курському напрямку.
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