Над Курской областью ВСУ сбили опасный российский дрон (видео)

Заметим, что Воздушные силы уже сбивали БпЛА этого типа на других направлениях.

В частности, еще в 2023 году украинские военные сбили российский БПЛА "Орион" в Херсонской области.

А в конце августа Воздушные силы сбили российский "Орион" на Курском направлении.

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