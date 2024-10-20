Над Курською областю ЗСУ збили небезпечний російський дрон (відео)

Галицькі десантники збили російський розвідувально-ударний БПЛА “Оріон”. Небезпечний дрон було ліквідовано в небі над Курською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Сьогодні, 20 жовтня, зенітний ракетний підрозділ 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ ЗС України збив у небі на Курською областю Росії новітній російський розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат "Оріон", - повідомили військові. Ворожий безпілотник приземлив розрахунок зенітного ракетного комплексу “Стріла-10”. "Безпілотний літальний апарат подібного типу небезпечний тим, що може не тільки вести повітряну розвідку, але й маючи на озброєні чотири ракети класу “повітря - земля” - може наносити вогневе ураження по наземних цілях", - зауважили в ЗСУ.