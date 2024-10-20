Над Курской областью ВСУ сбили опасный российский дрон (видео)
Галицкие десантники сбили российский разведывательно-ударный БПЛА "Орион". Опасный дрон был ликвидирован в небе над Курской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
"Сегодня, 20 октября, зенитное ракетное подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины сбил в небе на Курской области России новейший российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион", - сообщили военные.
Вражеский беспилотник приземлил расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".
"Беспилотный летательный аппарат подобного типа опасен тем, что может не только вести воздушную разведку, но и имея вооруженные четыре ракеты класса "воздух - земля" - может наносить огненное поражение по наземным целям", - отметили в ВСУ.
Заметим, что Воздушные силы уже сбивали БпЛА этого типа на других направлениях.
В частности, еще в 2023 году украинские военные сбили российский БПЛА "Орион" в Херсонской области.
А в конце августа Воздушные силы сбили российский "Орион" на Курском направлении.
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