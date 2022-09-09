В Курской области ищут "украинских диверсантов", якобы обстрелявших Росгвардию

В городе Суджа Курской области объявили план "Перехват". Там разыскивают "украинских диверсантов", которые якобы обстреляли сотрудников Росгвардии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash.
Издание сообщает, что росгвардейцы попытались остановить подозрительную "газель" на блокпосту у объездной автодороги. Но из автомобиля открыли огонь.
Mash сообщает, что в результате события есть раненые, их состояние пока неизвестно. Стрелков ищут.
Напомним, ранее Федеральная служба безопасности РФ искала "украинских диверсантов", которые, якобы "подорвали" ЛЭП Курской АЭС.
Ранее правоохранители обнаружили группу людей, которые выдавали украинские паспорта иностранцам за деньги. Среди клиентов обнаружили и российских диверсантов.
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