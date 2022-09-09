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У Курській області шукають "українських диверсантів", які нібито обстріляли Росгвардію

Фото: у Курській області шукають "українських диверсантів", які нібито обстріляли Росгвардію (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У місті Суджа Курської області оголосили план "Перехоплення". Там розшукують "українських диверсантів", які нібито обстріляли співробітників Росгвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash.

Видання повідомляє, що росгвардійці спробували зупинити підозрілу "газель" на блокпосту біля об'їзної автодороги. Але з автомобіля відкрили вогонь.

Mash повідомляє, що в результаті події є поранені, їх стан поки невідомий. Стрільців шукають.

Нагадаємо, раніше Федеральна служба безпеки РФ шукала "українських диверсантів", які, нібито "підірвали" ЛЕП Курської АЕС.

Раньше правоохоронці виявили групу людей, які видавали українські паспорти іноземцям за гроші. Серед клієнтів виявили і російських диверсантів.

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