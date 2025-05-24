На Курському напрямку зросла кількість боїв: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

На фронті від початку доби 23 травня і до вечора відбулося 150 боїв. Наразі найбільша кількість ворожих атак та штурмів фіксується на двох напрямках - це Покровський та Курський, на якому посилилася активність противника
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
У військовому командуванні розповіли про оперативну ситуацію на різних напрямках станом на 22.00 23 травня.
Російські окупанти завдали одного ракетного удару та 50 авіаційних ударів (застосували 2 ракети та скинули 80 керовані авіабомби).
Також противник залучили для ураження 1291 дрон-камікадзе, та здійснив 4204 обстріли позицій Сил оборони України та населених пунктів.
"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 403 окупанти, 237 з них - безповоротно", - передали в Генштабі.
Крім того, додали у військовому командуванні, було знищено 7 бойових броньованих машин, 14 автомобілів, 40 мотоциклів, 1 самохідну артилерійську установку 2С1, 1 гармату, 1 міномет, 13 БПЛА, 1 генератор, 2 пункти управління та 1 антену БПЛА противника.
Також пошкоджено танк, бойову броньовану машину, чотири автомобілі, вісім мотоциклів, дві гармати та міномет противника, додали в Генштабі.
"Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши при цьому десять керованих бомб, та здійснив 239 артилерійських обстрілів, 12 з яких - із реактивних систем залпового вогню", - передали у військовому командуванні.
Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ розповіли про завдання успішного ураження по передовому командному пункті 3-го армійського корпусу окупантів в Бахмуті Донецької області. Захисники уточнили, що удар по цілі був завданий 21 травня.
Також повідомлялося, що 23 травня Генштаб ЗСУ показав оновлену карту бойових дій на різних напрямках.
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