На Курском направлении возросло количество боев: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

На фронте с начала суток 23 мая и до вечера произошло 150 боев. Сейчас наибольшее количество вражеских атак и штурмов фиксируется на двух направлениях - это Покровский и Курский, на котором усилилась активность противника
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании рассказали об оперативной ситуации на разных направлениях по состоянию на 22.00 23 мая.
Российские оккупанты нанесли один ракетный удар и 50 авиационных ударов (применили 2 ракеты и сбросили 80 управляемых авиабомб).
Также противник привлек для поражения 1291 дрон-камикадзе, и совершил 4204 обстрела позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов.
"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 403 оккупанта, 237 из них - безвозвратно", - передали в Генштабе.
Кроме того, добавили в военном командовании, было уничтожено 7 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 40 мотоциклов, 1 самоходную артиллерийскую установку 2С1, 1 пушку, 1 миномет, 13 БПЛА, 1 генератор, 2 пункта управления и 1 антенну БПЛА противника.
Также повреждены танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, восемь мотоциклов, две пушки и миномет противника, добавили в Генштабе.
"Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив при этом десять управляемых бомб, и совершил 239 артиллерийских обстрелов, 12 из которых - из реактивных систем залпового огня", - передали в военном командовании.
Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали о задаче успешного поражения по передовому командному пункту 3-го армейского корпуса оккупантов в Бахмуте Донецкой области. Защитники уточнили, что удар по цели был нанесен 21 мая.
Также сообщалось, что 23 мая Генштаб ВСУ показал обновленную карту боевых действий на разных направлениях.
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