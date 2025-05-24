На Курском направлении возросло количество боев: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

На фронте с начала суток 23 мая и до вечера произошло 150 боев. Сейчас наибольшее количество вражеских атак и штурмов фиксируется на двух направлениях - это Покровский и Курский, на котором усилилась активность противника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

В военном командовании рассказали об оперативной ситуации на разных направлениях по состоянию на 22.00 23 мая.

Российские обстрелы

Российские оккупанты нанесли один ракетный удар и 50 авиационных ударов (применили 2 ракеты и сбросили 80 управляемых авиабомб).

Также противник привлек для поражения 1291 дрон-камикадзе, и совершил 4204 обстрела позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

Харьковское направление - российские оккупанты 3 раза атаковали в районах н.п. Волчанск, Каменка и Двуречная.

- российские оккупанты 3 раза атаковали в районах н.п. Волчанск, Каменка и Двуречная. Купянское направление - враг 5 раз атаковал позиции ВСУ в районах Колесниковки, Кругляковки и Загрызово, до сих пор бои продолжаются в двух локациях.

- враг 5 раз атаковал позиции ВСУ в районах Колесниковки, Кругляковки и Загрызово, до сих пор бои продолжаются в двух локациях. Лиманское направление - захватчики 16 раз штурмовали возле н.п. Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина, Торское, Грековка, Ямполевка и в сторону Григорьевки и Белогоровки. До сих пор продолжаются 5 боев.

- захватчики 16 раз штурмовали возле н.п. Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина, Торское, Грековка, Ямполевка и в сторону Григорьевки и Белогоровки. До сих пор продолжаются 5 боев. Краматорское направление - украинские защитники отбили 2 из 3 вражеских атак, один бой еще продолжается. Противник наступал вблизи Курдюмовки и в сторону Белой Горы.

- украинские защитники отбили 2 из 3 вражеских атак, один бой еще продолжается. Противник наступал вблизи Курдюмовки и в сторону Белой Горы. Торецкое направление - оккупанты 20 раз атаковали позиции ВСУ. Основные усилия наступления враг сконцентрировал в районах н.п. Романовка, Озаряновка, Крымское, Дружба и Торецк. Воины ВСУ успешно отбили 18 атак, бои еще продолжаются.

- оккупанты 20 раз атаковали позиции ВСУ. Основные усилия наступления враг сконцентрировал в районах н.п. Романовка, Озаряновка, Крымское, Дружба и Торецк. Воины ВСУ успешно отбили 18 атак, бои еще продолжаются. Покровское направление - российские захватчики 45 раз пытались прорвать оборону ВСУ неподалеку н.п. Шевченко Первое, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка. До сих пор продолжаются 6 боев.

"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 403 оккупанта, 237 из них - безвозвратно", - передали в Генштабе.

Кроме того, добавили в военном командовании, было уничтожено 7 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 40 мотоциклов, 1 самоходную артиллерийскую установку 2С1, 1 пушку, 1 миномет, 13 БПЛА, 1 генератор, 2 пункта управления и 1 антенну БПЛА противника.

Также повреждены танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, восемь мотоциклов, две пушки и миномет противника, добавили в Генштабе.

Новопавловское направление - украинские защитники остановили 18 вражеских штурмовых действий вблизи н.п. Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле, Богатырь, Веселое, Бурлацкое и в направлении Отрадного, еще 9 боев продолжаются.

- украинские защитники остановили 18 вражеских штурмовых действий вблизи н.п. Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле, Богатырь, Веселое, Бурлацкое и в направлении Отрадного, еще 9 боев продолжаются. Ореховское направление - российские захватчики 5 раз пытались идти вперед на позиции подразделений ВСУ в районе Степного и в направлении Новоданиловки, однако "получили отпор", рассказали в Генштабе.

- российские захватчики 5 раз пытались идти вперед на позиции подразделений ВСУ в районе Степного и в направлении Новоданиловки, однако "получили отпор", рассказали в Генштабе. Приднепровское направление - противник 2 раза неудачно пробовал атаковать укрепления Сил обороны Украины.

- противник 2 раза неудачно пробовал атаковать укрепления Сил обороны Украины. Курское направление - в этом районе россияне провели 39 штурмовых действий на позиции ВСУ, 4 боестолкновения продолжаются до сих пор.

"Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив при этом десять управляемых бомб, и совершил 239 артиллерийских обстрелов, 12 из которых - из реактивных систем залпового огня", - передали в военном командовании.