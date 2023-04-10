Фото: в Курской и Белгородской областях РФ отказались проводить парад на 9 мая (Getty Images)

В Курской и Белгородской областях РФ передумали проводить парад на 9 мая. Объясняют это тем, что будто боятся спровоцировать "противника".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пропагандистские росСМИ.