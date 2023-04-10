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В Курской и Белгородской областях РФ отказались проводить парад на 9 мая

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Белгород, Курск, Понедельник 10 апреля 2023 11:46
В Курской и Белгородской областях РФ отказались проводить парад на 9 мая Фото: в Курской и Белгородской областях РФ отказались проводить парад на 9 мая (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Курской и Белгородской областях РФ передумали проводить парад на 9 мая. Объясняют это тем, что будто боятся спровоцировать "противника".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пропагандистские росСМИ.

"В Курске по соображениям безопасности не будут проводить парад на 9 мая. Это связано с позицией оперштаба региона, который на прошлой неделе решил усилить антитеррористические меры", - нафантазировал губернатор Курской области Роман Старовойт.

На прошлой неделе парад также отменили в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием якобы "провоцировать противника"

Ранее мы писали о том, что россияне заявили о падении беспилотников в Подмосковье и Курской области.

Также напомним, что в Брянской области РФ заявили об очередной "атаке дрона". Украинский беспилотник якобы атаковал военкомат.

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Российская Федерация 9 Мая Курская область
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