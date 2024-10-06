ua en ru
Вс, 06 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Курской операции два месяца. Зеленский назвал ее важным этапом войны

Воскресенье 06 октября 2024 20:59
UA EN RU
Курской операции два месяца. Зеленский назвал ее важным этапом войны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Операция ВСУ в Курской области длится уже ровно два месяца. Она является очень важным этапом войны, которая помогла и помогает Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

По его словам, сегодня был доклад по Курской операции.

"Сегодня - два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и дальше помогает нашему государству. Украинцы доказали, что могут вытеснять войну в Россию", - сказал президент.

Зеленский отметил, что при достаточной поддержке партнеров Украина сможет оказывать давление на Россию именно так, как нужно, чтобы в РФ чувствовали, что "война ничего им не даст".

После этого глава государства выразил благодарность украинским воинам и подчеркнул, что операция ВСУ в Курской области дала Украине один из крупнейших вкладов в обменный фонд.

"И, конечно, я хочу поблагодарить всех наших парней - каждого подразделения, которые делают все, чтобы пополнять обменный фонд для Украины. Наша Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена. Это важно", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина будет давить на России еще сильнее, потому что "лишь силой можно приблизить мир".

Кроме того, Зеленский в этом же обращении сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны, на следующей неделе будет работать с «нашими партнерами» относительно деталей Плана победы Украины. В частности, речь идет о военных пунктах Плана и стратегических по безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Курская область Война в Украине
NEWS
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке: одного из палачей уже взяли в плен
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке: одного из палачей уже взяли в плен
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России