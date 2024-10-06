Зеленський дав доручення Сирському щодо плану перемоги

Український президент Володимир Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Обговорили ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Говорив із Головкомом Сирським. Була доповідь по поточній ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський. Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватиме з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги - військових пунктів Плану та стратегічних безпекових", - розповів Зеленський.

Водночас він зазначив, що відправив начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Ольгу Стефанішину у Вашингтон.