Зеленський дав доручення Сирському щодо плану перемоги
Український президент Володимир Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Обговорили ситуацію на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.
"Говорив із Головкомом Сирським. Була доповідь по поточній ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський. Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватиме з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги - військових пунктів Плану та стратегічних безпекових", - розповів Зеленський.
Водночас він зазначив, що відправив начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Ольгу Стефанішину у Вашингтон.
Нагадаємо, що нещодавно Зеленський прокоментував план перемоги та пояснив, як він посилить позицію України.
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