У Курській області скаржаться на удар "натівськими снарядами" по комбінату

У Курській області (Російська Федерація) вранці, 9 листопада, було здійснено удар по комбінату в Суджі. Внаслідок удару пошкоджено деякі об'єкти на підприємстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта .

Російська влада регіону та пропагандисти стверджують, що для цього удару було застосовано нібито "НАТОвські касетні боєприпаси".

"У Суджі БПЛА ЗСУ атакував маслоробний комбінат. Було скинуто 3 касетні боєприпаси", - розповідає російський чиновник.

За даними місцевого губернатора, два снаряди пошкодили виробничі бочки та підземне сховище на олійному комбінаті в Суджі. Також розповідається і про третій боєприпас, який нібито не розірвався. Тому на місце прибули сапери для проведення робіт зі знешкодження.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У мережі були опубліковані фото, які нібито демонструють уламки та фрагменти "натівських снарядів" у Курській області.

У Курській області РФ заявляють про обстріл "НАТОвськими касетними снарядами" (фото: t.me/gubernator_46)

Вибухи у Курській області РФ

Зазначимо, що на території Росії у різних регіонах останніми місяцями все частіше скаржаться на різноманітні вибухи, "атаки дронами" й обстріли, пожежі та інші НС, і така "бавовна" трапляється зокрема і в Курській області.

Серед останніх інцидентів можна нагадати про нібито "спробу атаки БПЛА" 26 жовтня по Курській АЕС, коли російська сторона розповідала про вибух біля складу ядерних відходів, про начебто обстріли кількома днями раніше, внаслідок чого в місті Тьоткіно зникло світло, про схожий випадок 5 жовтня вже у кількох районах Курської області через "атаку дронів на об'єкти інфраструктури".

Також повідомлялося, що в ніч проти 18 жовтня Служба безпеки України атакувала військовий табір окупантів біля аеродрому "Халіно" у Курській області, і тоді було зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів.