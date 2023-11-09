В российской Курской области жалуются на удар "натовскими снарядами" по комбинату

В Курской области (Российская Федерация) утром, 9 ноября, был совершен удар по комбинату в Судже. В результате удара повреждены некоторые объекты на предприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта .

Российские власти региона и пропагандисты утверждают, что для этого удара были применены якобы "НАТОвские кассетные боеприпасы".

"В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено 3 кассетных боеприпаса", - рассказывает российский чиновник.

По данным местного губернатора, два снаряда повредили производственные бочки и подземное хранилище на маслодельном комбинате в Судже. Также рассказывается и о третьем боеприпасе, который будто бы не разорвался. Поэтому на место прибыли саперы для проведения работ по обезвреживанию.

В результате инцидента никто не пострадал.

В сети были опубликованы фото, демонстрирующие якобы обломки и фрагменты "натовских снарядов" в Курской области.

В Курской области РФ заявляют об обстреле "НАТОвскими кассетными снарядами" (фото: t.me/gubernator_46)

Взрывы в Курской области РФ

Отметим, что на территории России в разных регионах в последние месяцы все чаще жалуются на разнообразные взрывы, "атаки дронами" и обстрелы, пожары и другие ЧС, и такой "хлопок" встречается в частности и в Курской области.

Среди последних инцидентов можно напомнить о якобы "попытке атаки БПЛА" 26 октября по Курской АЭС, когда российская сторона рассказывала о взрыве у состава ядерных отходов, о якобы обстрелах несколькими днями ранее, в результате чего в городе Теткино исчез свет в нескольких районах Курской области из-за "атаки дронов на объекты инфраструктуры".

Также сообщалось, что в ночь на 18 октября Служба безопасности Украины атаковала военный лагерь оккупантов у аэродрома "Халино" в Курской области, и тогда было зафиксировано по меньшей мере 18 попаданий дронов.