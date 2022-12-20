У Курській області РФ заявляють про обстріли: що відомо

За його інформацією, мешканці району почули низку вибухів. Їм також почали надходити SMS-повідомлення з попередженням, що нібито "ведеться обстріл населеного пункту Суджа і їм необхідно пройти в укриття".

Фото: пожежа у Курській області (t.me/tipich_kursk)

При цьому місцеві Telegram-канали опублікували фото пожежі, яка нібито почалася через атаку.

Зазначимо, що Суджанський район має спільний кордон із Сумською областю України.