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Удар по енергооб'єкту у Брянській області: у мережі показали відео

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Трубчевськ, Вівторок 20 грудня 2022 18:29
Удар по енергооб'єкту у Брянській області: у мережі показали відео Ілюстративне фото: у Брянській області зафіксували удар по енергооб'єкту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У мережі з'явилося відео удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Росії у Брянській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

На відео, яке вони опублікували, можна помітити, що удар по районних електричних мережах був завданий об'єктом, схожим на безпілотник.

Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, влада Брянської області заявила про атаку на енергетичний об'єкт у Трубчевському районі, внаслідок чого є руйнування адміністративної будівлі та автомобіля.

Росіяни заявляли, що удару було завдано за допомогою безпілотника.

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