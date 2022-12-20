В Курской области РФ заявляют об обстрелах: что известно

По его информации, жители района услышали ряд взрывов. Им также начали приходить SMS-сообщения c предупреждением, что якобы “ведется обстрел населенного пункта Суджа и им необходимо пройти в укрытие”.

Фото: пожар в Курской области (t.me/tipich_kursk)

При этом местные Telegram-каналы опубликовали фото пожара, который якобы начался из-за атаки.

Отметим, что Суджанский район имеет общую границу с Сумской областью Украины.