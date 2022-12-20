В Курской области РФ заявляют об обстрелах: что известно

Во вторник, 20 декабря, вечером в сети начали появляться сообщения о якобы обстреле Суджанского района (Курская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.
По его информации, жители района услышали ряд взрывов. Им также начали приходить SMS-сообщения c предупреждением, что якобы “ведется обстрел населенного пункта Суджа и им необходимо пройти в укрытие”.
При этом местные Telegram-каналы опубликовали фото пожара, который якобы начался из-за атаки.
Отметим, что Суджанский район имеет общую границу с Сумской областью Украины.
Напомним, сегодня об обстреле также заявляли власти Брянской области. Местные власти рассказывали, что в Трубчевском районе был нанесен удар по энергообъекту.
Позже в сети обнародовали видео, на котором можно заметить момент атаки.
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