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В Курской области РФ заявляют об обстрелах: что известно

Иллюстративное фото: в Курской области РФ заявляют об обстрелах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 20 декабря, вечером в сети начали появляться сообщения о якобы обстреле Суджанского района (Курская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

По его информации, жители района услышали ряд взрывов. Им также начали приходить SMS-сообщения c предупреждением, что якобы “ведется обстрел населенного пункта Суджа и им необходимо пройти в укрытие”.

Фото: пожар в Курской области (t.me/tipich_kursk)

При этом местные Telegram-каналы опубликовали фото пожара, который якобы начался из-за атаки.

Отметим, что Суджанский район имеет общую границу с Сумской областью Украины.

Напомним, сегодня об обстреле также заявляли власти Брянской области. Местные власти рассказывали, что в Трубчевском районе был нанесен удар по энергообъекту.

Позже в сети обнародовали видео, на котором можно заметить момент атаки.

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