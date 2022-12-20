Росіяни заявляють про удар по енергооб'єкту в Брянській області

У вівторок, 20 грудня, вдень у Трубчевському районі Брянської області нібито атакували енергетичний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора регіону Олександра Богомаза в Telegram .

"В результаті атаки безпілотника на території РЕМ (районних електричних мереж – ред.) у Трубчевському районі є руйнування адміністративної будівлі та автомобіля", - заявив Богомаз.

За його словами, постраждалих у результаті атаки немає. При цьому на місце вже прибули працівники спецслужб.

Зазначимо, що Трубчевський район Брянської області знаходиться неподалік Сумської області.