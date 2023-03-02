В Курській області РФ вирішили посилити заходи безпеки через "складну ситуацію" в прикордонні

В Курській області планують посилити заходи безпеки після подій з так званими "українськими диверсантами" на прикордонні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " ТАСС ".

"З огляду на складну ситуацію в прикордонних населених пунктах, за дорученням губернатора Курської області Романа Старовойта в регіоні буде посилено заходи безпеки. У зв'язку з чинним середнім рівнем реагування і жовтим рівнем терористичної небезпеки в області раніше вже було посилено охорону громадського порядку", - заявила прессекретар глави регіону Анастасія Гуріна.

Гуріна також додала, що особливий контроль здійснюється на об'єктах, що забезпечують життєдіяльність регіону.