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В Курской области РФ решили усилить меры безопасности из-за "сложной ситуации" в пограничных

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Четверг 02 марта 2023 17:19
В Курской области РФ решили усилить меры безопасности из-за "сложной ситуации" в пограничных Фото: в Курской области РФ решили усилить меры безопасности из-за "сложной ситуации" в пограничных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Курской области планируют усилить меры безопасности после событий с так называемыми "украинскими диверсантами" на границе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

"Учитывая сложную ситуацию в приграничных населенных пунктах, по поручению губернатора Курской области Романа Старовойта в регионе будут ужесточены меры безопасности. В связи с действующим средним уровнем реагирования и желтым уровнем террористической опасности в области ранее уже была усилена охрана общественного порядка", - заявила пресс-секретарь главы региона Анастасия Гурина.

Гурин также добавила, что особый контроль осуществляется на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность региона.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в России заявили о так называемом "проникновении украинских ДРГ в два села Брянской области". Спустя время неназванный боец "Русского добровольческого корпуса" подтвердил причастность партизан к событиям в регионе.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, события в Брянской области являются сознательной провокацией россиян.

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