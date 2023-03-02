В Курской области РФ решили усилить меры безопасности из-за "сложной ситуации" в пограничных

В Курской области планируют усилить меры безопасности после событий с так называемыми "украинскими диверсантами" на границе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " ТАСС ".

"Учитывая сложную ситуацию в приграничных населенных пунктах, по поручению губернатора Курской области Романа Старовойта в регионе будут ужесточены меры безопасности. В связи с действующим средним уровнем реагирования и желтым уровнем террористической опасности в области ранее уже была усилена охрана общественного порядка", - заявила пресс-секретарь главы региона Анастасия Гурина.

Гурин также добавила, что особый контроль осуществляется на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность региона.