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У Курській області РФ пролунали вибухи, є відключення світла: повідомляють про атаку дронів

Фото: у Курській області РФ пролунали вибухи, є відключення світла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У кількох районах Курської області РФ пролунали вибухи сьогодні вранці, 5 жовтня. Повідомляється нібито про атаку дронів на об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shot.

За даними видання, невідомі дрони-камікадзе завдали серії ударів по об'єктах інфраструктури в Суджанському, Коренівському, Глушківському районах Курської області РФ. Внаслідок ударів у районах є відключення електрики.

Повідомляється, що аварійні бригади вже розпочали відновлення електропостачання.

За інформацією російських телеграм-каналів, в результаті вибухів на електропідстанції в Курській області РФ 67 населених пунктів залишились без світла.

Нічні вибухи у Курській області РФ

В останні тижні У Курській області Росії почастішала кількість вибухів, особливо у нічний час. Так, 29 вересня в Курській області в РФ заявляли про "масовану атаку дронів". Місцевий губернатор Роман Старовойт стверджував, що їхня ППО нібито збила щонайменше 10 безпілотників.

При цьому в Росії також розповіли, що один із БПЛА "скинув два вибухові пристрої на підстанцію і один із трансформаторів спалахнув". В результаті без світла залишилося п'ять населених пунктів та лікарня.

До речі, раніше джерела РБК-Україна в СБУ вже повідомляли про "блекаут" у Курській області РФ, який влаштовували українські спецслужби. Це сталося 26 вересня, коли дрон скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость. Тоді без світла лишилося сім населених пунктів.

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