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В Курской области РФ прозвучали взрывы, есть отключения света: сообщают об атаке дронов

Фото: в Курской области РФ прозвучали взрывы, есть отключения света (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В нескольких районах Курской области РФ прозвучали взрывы сегодня рано утром, 5 октября. Сообщается якобы об атаке дронов на объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shot.

По данным издания, неопознанные дроны-камикадзе нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах Курской области РФ. В результате ударов в районах есть отключения электричества.

Сообщается, что аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения.

По информации российских телеграмм-каналов, в результате взрывов на электроподстанции в Курской области РФ 67 населённых пунктов остались без света.

Ночные взрывы в Курской области РФ

В последние недели В Курской области России участилось количество взрывов, особенно в ночное время. Так, 29 сентября в Курской области в РФ заявляли о "массированной атаке дронов". Местный губернатор Роман Старовойт утверждал, что их ПВО якобы сбила по меньшей мере 10 беспилотников.

При этом в России также рассказали, что один из БПЛА "сбросил два взрывных устройства на подстанцию и один из трансформаторов вспыхнул". В результате без света осталось пять населенных пунктов и больница.

К слову, ранее источники РБК-Украина в СБУ уже сообщали о "блекауте" в Курской области РФ, который устраивали украинские спецслужбы. Это произошло 26 сентября, когда дрон сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость. Тогда без света осталось семь населенных пунктов.

 

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