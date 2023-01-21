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У Курській області РФ повідомили про чергову "бавовну": що відомо

Фото: в Курській області РФ повідомили про чергові "бавовни" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Влада Курської області РФ вранці 21 січня повідомила про обстріл мілкомбінату в селищі Тьоткіно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора області Романа Старовойта.

За його словами, на територію мілкомбінату було нібито скинуто дві гранати. Постраждалих унаслідок вибухів немає.

Старовойт уже встиг звинуватити в обстрілі Збройних сил України. При цьому українські військові цю інформацію не підтверджують.

Нагадаємо, вчора влада Білгородської області РФ заявила про нібито обстріл одного з сіл Валуйського міського округу. Внаслідок чого в одному з будинків сталася пожежа.

Також 19 січня у Білгородській області повідомляли про "прильоти". Внаслідок нібито обстрілу постраждали будівлі у селі Довге.

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