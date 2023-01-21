У Курській області РФ повідомили про чергову "бавовну": що відомо

Влада Курської області РФ вранці 21 січня повідомила про обстріл мілкомбінату в селищі Тьоткіно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора області Романа Старовойта.
За його словами, на територію мілкомбінату було нібито скинуто дві гранати. Постраждалих унаслідок вибухів немає.
Старовойт уже встиг звинуватити в обстрілі Збройних сил України. При цьому українські військові цю інформацію не підтверджують.
Нагадаємо, вчора влада Білгородської області РФ заявила про нібито обстріл одного з сіл Валуйського міського округу. Внаслідок чого в одному з будинків сталася пожежа.
Також 19 січня у Білгородській області повідомляли про "прильоти". Внаслідок нібито обстрілу постраждали будівлі у селі Довге.
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