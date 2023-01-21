В Курской области РФ сообщили об очередных "хлопках": что известно

Власти Курской области РФ утром 21 января сообщили об обстреле мелькомбината в поселке Теткино.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора области Романа Старовойта.
По его словам, на территорию мелькомбината было якобы сброшено две гранаты. Пострадавших вследствие взрывов нет.
Старовойт уже успел обвинить в обстреле Вооруженные силы Украины. При этом украинские военные эту информацию не подтверждают.
Напомним, вчера власти Белгородской области РФ заявили о якобы обстреле одного из сел Валуйского городского округа. Вследствие чего в одном из домов случился пожар.
Также 19 января в Белгородской области сообщали о "прилетах". Вследствие якобы обстрела пострадали постройки в селе Долгое.
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