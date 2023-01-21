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В Курской области РФ сообщили об очередных "хлопках": что известно

Фото: в Курской области РФ сообщили об очередных "хлопках" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Власти Курской области РФ утром 21 января сообщили об обстреле мелькомбината в поселке Теткино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора области Романа Старовойта.

По его словам, на территорию мелькомбината было якобы сброшено две гранаты. Пострадавших вследствие взрывов нет.

Старовойт уже успел обвинить в обстреле Вооруженные силы Украины. При этом украинские военные эту информацию не подтверждают.

Напомним, вчера власти Белгородской области РФ заявили о якобы обстреле одного из сел Валуйского городского округа. Вследствие чего в одном из домов случился пожар.

Также 19 января в Белгородской области сообщали о "прилетах". Вследствие якобы обстрела пострадали постройки в селе Долгое.

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