У Курській області атаковано ракетами сукупчення техніки росіян, - ЗМІ

Зазначається, що серія вибухів пролунала у місті Льгов. Російські ЗМІ повідомляють про начебто удар ЗСУ по накопиченню військової техніки в районі АЗС "Роснефть" на виїзді з міста.

"По скупченнях техніки та особового складу було завдано три удари з інтервалом 5-7 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Наразі точна кількість ліквідованих і постраждалих окупантів не відома. Місце атаки оточено військовими та оперативними службами.

Командування ЗСУ удари не коментувало.

"Пепел Курск" також оприлюднив відео наслідків обстрілу.